"Газпром" в 2018 году увеличил добычу газа до 497,6 млрд куб. м

"Газпром" в 2018 году увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа на 3,4% - до 201 млрд куб. м, сообщил председатель правления холдинга Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Спрос на российский газ, как мы с вами видим, резко растет. В этом году мы третий год подряд установим исторический рекорд поставки газа на экспорт в дальнее зарубежье. Объем превысит 201 млрд куб. м. Мы вплотную приближаемся к максимальным годовым контрактным количествам, которые у нас есть по всем экспортным контрактам в дальнее зарубежье", - говорится в тексте его выступления.

"И без сомнения, это означает, что наше сотрудничество с иностранными партнерами будет выстраиваться уже с учетом этих новых реалий... "Газпром" надежно работает в условиях растущего спроса. В этом году мы с вами добудем около 497,6 млрд куб. м газа. Это на 26,6 млрд куб. м больше, чем в 2017 году", - отмечается в тексте выступления Миллера.

В 2017 году добыча холдинга составила 472 млрд куб. м (рост на 12,4% по сравнению с 2016 годом). Таким образом, в 2018 году, согласно новому прогнозу, "Газпром" увеличил добычу на 5,4%. В 2017 году "Газпром" поставил в Европу 194,4 млрд куб. м газа, что на 8,4% больше, чем годом ранее. Таким образом, в этом году экспорт вырастет на 3,4%.

Миллер сообщил, что также увеличивается спрос на российском рынке. По итогам 2018 года отечественным потребителям по газотранспортной системе "Газпрома" будет поставлено на 12 млрд куб. м газа больше, чем в 2017 году.

"Наш с вами безусловный приоритет - это работа на внутреннем рынке. Мы уже 13 лет реализуем масштабную программу по газификации регионов России. В уходящем году, благодаря "Газпрому", газифицировано более 200 населенных пунктов. Эта работа, без сомнения, будет продолжена", - добавил он.

Миллер отдельно отметил тему газоснабжения Калининградской области. "Недавно мы завершили здесь строительство уникального для страны объекта. Это морской терминал для приема сжиженного природного газа. Скоро он будет введен в эксплуатацию. И мы сможем поставлять газ в регион не только по газопроводу, но и по морю. Для этого по заказу "Газпрома" построено специальное регазификационное судно. Оно получило имя маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского. Альтернативный способ доставки газа выведет энергобезопасность Калининградской области на новый уровень", - сказал он.

Ранее председатель правления "Газпрома" сообщал ТАСС, что холдинг пересмотрел прогноз добычи на этот год, повысив ожидаемый показатель до 495 млрд куб. м (прежний прогноз - 476 млрд куб. м). Экспорт газа в Европу в 2018 году может составить рекордные 200 млрд куб. м, говорил Миллер. Главными факторами роста спроса он называл повышение экономической активности в европейских странах и сформировавшийся в последние годы долгосрочный тренд на снижение европейской добычи.

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