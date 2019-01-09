Россия и Китай расширяют взаиморасчеты в нацвалютах

9 января 2019 12:58 (UTC+04:00)

Россия и Китай продолжают наращивать взаиморасчеты в национальных валютах, в частности, в январе-ноябре 2018 года объем взаиморасчетов в национальных валютах в приграничной торговле увеличился на 48%, сообщает Народный банк Китая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Стороны активно занялись расширением взаиморасчетов в национальных валютах с начала нынешнего десятилетия. В декабре 2010 года на ММВБ открылись прямые торги по смычке юань-рубль. Валюты двух стран перестали котироваться друг к другу по долларовому кросс-курсу, влияние колебаний валюты США было упразднено. В ноябре 2017 года стороны провели валютный своп на 150 миллиардов юаней и 1,3 триллиона рублей, что расширило возможности взаиморасчетов в нацвалютах. Сегодня доля нацвалют во взаиморасчетах составляет 15% и продолжает увеличиваться. "Это удобно и для китайской стороны, и для нас", – прокомментировал ситуацию посол России в КНР Андрей Денисов. По его словам, переход с доллара на нацвалюты "связан не только с санкциями, но и с желанием сторон создать более стабильную систему взаиморасчетов".

Сегодня Россия и Китай ведут подготовку межправсоглашения по проведению расчетов в нацвалютах. Речь идет не только о расчетах, но и о клиринговых операциях в нацвалютах. В конце декабря министр финансов Антон Силуанов сообщил: несмотря на то, что подписание документа несколько затягивается, объем взаиморасчетов в нацвалютах продолжает расти.

"У нас и так расчеты с Китаем в нацвалютах растут, в юанях больше расчеты, чем в рублях. Мы заинтересованы в условиях всех ограничений в прямых расчетах без всяких посредников", - отметил министр. По его словам, это более удобный способ расчетов с восточным партнером на фоне введенных Западом санкций. В такой ситуации становится выгоднее проводить расчеты без посредников. "Наши банки могут открывать специальные корсчета, и они открыты, и напрямую рассчитываться по контрактам. Самое оказалось быстрое, безрисковое мероприятие. Нам это выгодно, выгодно бизнесу. Рублевые счета в китайских банках, юаневые счета в российских банках", - отметил Силуанов.

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