Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла

21 января 2019 02:26 (UTC+04:00)

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до шести тысяч метров над уровнем моря, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"В понедельник утром по местному времени на вулкане Безымянный был зафиксирован выброс пепла. Его высота составила до 6 тысяч метров над уровнем моря. Пепловый шлейф протянулся на 300 километров в северо-западном направлении от вулкана", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано. Вулкану установлен повышенный "оранжевый" авиационный код.

Безымянный расположен примерно в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского на восточном побережье Камчатки. Его высота — 2,9 тысячи метров. Последнее взрывное извержение вулкана Безымянный было зафиксировано 1 сентября 2012 года. После этого вулкан также проявлял серьезную активность в декабре 2017 года, когда на исполине фиксировались пепловые выбросы на высоту до 15 тысяч метров над уровнем моря.

Катастрофическое извержение вулкана Безымянный произошло 30 марта 1955 года. Тогда столбы пепла поднялись на высоту более 40 километров, а грязевые потоки заполнили реку Камчатка — самую на полуострове. После этого извержения в СССР начались регулярные наблюдения за деятельностью вулканов, были созданы специализированные научные учреждения, а 30 марта стал отмечаться День вулканолога.

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