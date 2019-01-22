При крушении Ту-22М3 в Мурманской области погибли два члена экипажа

22 января 2019 16:02 (UTC+04:00)

Два члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3, совершившего жесткую посадку в Мурманской области, погибли, еще два летчика отправлены в больницу. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс- службе Минобороны РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"22 января 2019 года в Мурманской области после выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд совершил жесткую посадку самолет Ту-22М3. В результате жесткого касания взлетной полосы воздушным судном произошло его разрушение", - сказали в ведомстве. Там добавили, что полет осуществлялся без боекомплекта.

В Минобороны уточнили, что "по докладу с места, два летчика доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь". "Два члена экипажа погибли", - сказали в министерстве.

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