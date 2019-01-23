В Москве завершились переговоры Путина и Эрдогана

23 января 2019 21:53 (UTC+04:00)

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Москве, продолжавшиеся 3 часа, завершились, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Турецкий лидер в среду прилетел в Россию с рабочим визитом. Переговоры начались в 17.40 мск. Об итогах своей беседы Путин и Эрдоган расскажут на пресс-конференции.

Сначала лидеры пообщались с глазу на глаз, затем к ним присоединились члены делегаций и переговоры продолжились в формате "рабочего завтрака".

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