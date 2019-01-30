Киностудия "Мосфильм" отмечает 95-й день рождения

Киностудия "Мосфильм" в среду отмечает 95-летний юбилей. Днем рождения киноконцерна принято считать 30 января 1924 года, когда состоялась премьера первого полнометражного фильма студии "На крыльях ввысь", сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам генерального директора киностудии Карена Шахназарова, специальных мероприятий по этому случаю проводиться не будет. "Я думаю, что у нас - "мини-юбилей", 95 лет - это не круглая дата, поэтому мы, конечно, признательны, что многие проявляют интерес, но никаких концертов у нас не намечается", - добавил Шахназаров в беседе с ТАСС.

"Мы не планировали сделать это к какой-то дате, но так получилось, что у нас закончилось масштабное строительство, два современных корпуса построено - Дом костюма и реквизита и новый 16-й павильон. Я думаю, что это лучшее, чем можно отметить юбилей. Это строительство, которого не было на "Мосфильме", да и вообще в российской киноиндустрии со времен середины прошлого века. Я считаю, что это очень серьезное достижение, фактически все построено, и это, наверно, главное событие к этой дате", - рассказал генеральный директор "Мосфильма".

В планах на будущее у студии - продолжение масштабного строительства. "В первую очередь полностью закончим павильон и Дом костюма и реквизита, где будет храниться весь наш огромный запас - около 1 млн единиц хранения. А дальше, думаю где-то в марте, начнется строительство киноконцертного комплекса с выходом на Мосфильмовскую улицу с четырьмя залами и еще одного большого павильона", - сказал глава киностудии.

Шахназаров отметил, что киностудия - это государственное унитарное предприятие, оно не получает бюджетных дотаций, и проект строительства осуществляется на средства инвесторов. "Мосфильм", как известно, вообще не получает дотаций, мы существуем только на те средства, которые сами зарабатываем, налоги платим. Проект согласован с правительством РФ, находится под контролем, но там ни копейки государственных денег нет, это полностью средства инвесторов", - подчеркнул он.

На киностудии за время ее существования было создано более 2,5 тыс. полнометражных фильмов. Здесь в разные годы работали Сергей Эйзенштейн, Александр Довженко, Всеволод Пудовкин, Иван Пырьев, Михаил Ромм, Григорий Чухрай, Михаил Калатозов, Андрей Тарковский, Леонид Гайдай и многие другие. Сегодня "Мосфильм" - ведущее предприятие киноиндустрии России, одна из крупнейших студий в Европе. Она оснащена современным высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет осуществлять весь цикл кинопроизводства.

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