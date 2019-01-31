Москва призвала США вывести войска из зоны в районе Ат-Танфа

Российская сторона призывает США незамедлительно вывести войска из зоны в районе Ат-Танфа, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мы призываем Вашингтон незамедлительно вывести свои войска из зон вокруг Ат-Танфа и передать контроль за этой территорией правительству Сирии, которое смогло бы позаботиться о своих гражданах, у них это получается, мы это видим ", - сказала она.

Захарова сообщила, что в настоящее время ООН готовит второй конвой с гуманитарной помощью жителям лагеря, "идет согласование всех параметров с правительством Сирии".

"Рассчитываем, что ООН-овские гуманитарщики не допустят повторения недочетов, которые возникли в ходе первого конвоя в ноябре 2018 года, обеспечат безопасность и транспарентную схему доставки и распределения груза ", - добавила официальный представитель МИД России.

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