Около 2 тыс.человек эвакуированы из-за угроз взрывов в Москве и области

Порядка 2 тыс. человек эвакуированы из зданий торговых центров и вуза в Москве и Московской области из-за поступивших сообщений об угрозах взрывов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы, передает Trend.

"В Москве и Подмосковье на данный момент поступили сообщения о "заминировании" почти 20 объектов, на время проверки эвакуированы около 2000 человек", - сказал источник. В частности, в Подмосковье из двух торговых центров в Реутове и Коломне эвакуированы 800 человек. Эвакуация людей проведена и из торгового центра "Рио" на Ленинском проспекте в Москве, учебный процесс прерван в Московском технологическом университете. Среди "заминированных" оказались торговые центры "Ереван Плаза", "Европарк", а также сеть кинотеатров "Синема стар".

С конца прошлой недели массовые рассылки об угрозах взрывов стали поступать по электронной почте из-за рубежа в ряде регионов РФ.

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