Международные резервы России за неделю выросли на $200 млн

Международные резервы РФ на 25 января 2019 года составили $469,8 млрд, что на $200 млн выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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