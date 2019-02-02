Нурмагомедов намерен продолжить выступления в UFC после истечения срока дисквалификации

2 февраля 2019 17:11 (UTC+04:00)

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов планирует продолжить выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) после того, как завершится его дисквалификация. Об этом спортсмен заявил в эфире телеканала "Матч ТВ", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

29 января Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев за потасовку после боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против ирландца Конора Макгрегора. Россиянину также придется выплатить штраф в размере $500 тыс. Срок дисквалификации отсчитывается с 6 октября 2018 года.

"У меня остался в UFC один бой по контракту, но я бы хотел выступать дальше. В UFC собрались лучшие бойцы, и как спортсмен я могу расти только здесь", - сказал Нурмагомедов.

Макгрегор был дисквалифицирован на шесть месяцев и оштрафован на $50 тыс.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. Всего в активе российского спортсмена 27 побед, ни одного поражения в смешанных единоборствах.

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