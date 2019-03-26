Страшная авария в России, есть погибшие

26 марта 2019 06:08 (UTC+04:00)

Три человека погибли в результате столкновения двух грузовиков на трассе в Череповецком районе Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Авария произошла в понедельник в 18:50 мск на 140 км автодороги Вологда - Новая Ладога.

"Произошло столкновение двух грузовых автомобилей - КАМАЗ и ФАВ. По предварительной информации в ДТП (дорожно-транспортном происшествии - ИФ) погиб водитель и два пассажира грузовика КАМАЗ", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работали наряды ГИБДД, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трое российских военных погибли в Сирии
Россия 25 марта 23:01
Узбекистан получит роботизированные грузовики из Беларуси
Бизнес 25 марта 16:36
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер
Тендеры 25 марта 15:45
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер на техподдержку IT- инфраструктуры
Тендеры 25 марта 15:27
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер
Тендеры 25 марта 15:27
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер на поставку компенсатора
Тендеры 25 марта 15:27
Лента новостей
Пассажирский самолет повредил колесо при вылете
Россия 06:31
Венесуэла назвала кибератаку причиной нового "блэкаута"
Другие страны 05:39
Что искали в Сети пассажиры поездов в 2018 году?
Россия 05:11
НАСА отменило выход женского дуэта в открытый космос
США 04:45
Испания ответила на требования Мексики извиниться за уничтожение индейцев
В мире 04:21
Кризис вокруг Brexit привел к новым отставкам в Британии
Европа 03:57
Какие действия бортпроводников угрожают жизни пассажиров
В мире 03:35
Ход Brexit будет определяться парламентом Великобритании
Европа 03:19
В США назвали количество боевиков, разгромленных в ходе операции против ИГ
США 02:58