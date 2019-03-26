Страшная авария в России, есть погибшие

Три человека погибли в результате столкновения двух грузовиков на трассе в Череповецком районе Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Авария произошла в понедельник в 18:50 мск на 140 км автодороги Вологда - Новая Ладога.

"Произошло столкновение двух грузовых автомобилей - КАМАЗ и ФАВ. По предварительной информации в ДТП (дорожно-транспортном происшествии - ИФ) погиб водитель и два пассажира грузовика КАМАЗ", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работали наряды ГИБДД, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

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