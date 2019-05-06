41 пассажир Superjet погиб в авиакатастрофе в "Шереметьево" - СК

41 человек, включая одного члена экипажа, погиб в авиакатастрофе Superjet в московском аэропорту "Шереметьево", сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Погибли 41 человек", - сказала Марковская журналистам.

Ранее сообщалось о 13 жертвах авиакатастрофы и о еще нескольких госпитализированных.

В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу.

К настоящему времени аварийно-спасательные работы на месте катастрофы в "Шереметьево" завершены. "На данный момент завершены аварийно-спасательные работы. Службы аэропорта начали проводить мероприятия по буксировке воздушного судна и ликвидации последствий происшествия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщил "Интерфаксу", что вылетевший в Мурманск Superjet вскоре утратил связь с диспетчерами. "Из-за попадания молнии, по предварительным данным, была утрачена связь с диспетчером. Затем отказала вся автоматика. Экипаж не стал вырабатывать топливо. Самолет пошел на посадку с превышением посадочной массы и большим перелетом порядка 1400 метров. В результате посадка произошла на середину полосы. Стойка шассе разрушилась. Ее элементы, возможно, попали в двигатель, который загорелся", - рассказал источник.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи.

"По предварительным данным, из опроса очевидцев следует, что когда самолет ударился о землю и загорелся, некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов судна и они погибли в огне", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что перед вылетом экипаж любого самолета всегда инструктирует на этот счет пассажиров. "Однако, в экстремальной ситуации люди действуют машинально, пытаются спасти личные вещи, не думая, что это смертельно опасно и для них и для других", - сказал источник.

В свою очередь официальный представитель "Аэрофлота" Максим Фетисов заявил, что пассажиров аварийного Superjet эвакуировали почти в 1,5 раза быстрее, чем положено по нормативам. "Эвакуация пассажиров аварийного SSJ-100 заняла 55 секунд при нормативе 90 секунд", - сказал Фетисов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

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