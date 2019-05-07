В России создали систему бесперебойной работы интернета в автомобилях

7 мая 2019 05:35 (UTC+04:00)

Российская компания Incarnet, работающая в сфере высокоскоростного интернета, создала систему обеспечения автомобиля бесперебойным интернетом в дороге, сообщил РИА Новости основатель компании Антон Есин, передает Trend.

Поясняется, что технология основана на объединении сигналов нескольких операторов мобильного интернета; пока она используется только в России, но в будущем может внедряться и за рубежом.

"Маршрутизатор Incarnet ViH оборудован слотами для подключения восьми SIM-карт различных операторов. При их одновременной работе и при помощи нескольких внешних антенн скорость интернета усиливается в несколько раз и может достигать 90 Мбит/с, в том числе, в дороге. И даже при потере сигнала одного из операторов сбоя подключения не происходит", - пояснил он.

По словам Есина, система превращает автомобиль в полноценный "Офис на колесах". Она также подойдет тем, кто часто путешествует или ездит в командировки на автомобиле.

"Высокая скорость интернета сохраняется не только в черте города, но и далеко за его пределами, что позволяет беспрепятственно работать из автомобиля, удаленно просматривать видеозаписи, выходить на связь в формате скайп-конференций, вести деловую переписку и многое другое", - отметил собеседник агентства.

Incarnet - производитель сетевого оборудования для транспорта и общественных пространств. Компания работает в сфере сетевых технологий более 12 лет.

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