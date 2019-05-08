Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

8 мая 2019 08:40 (UTC+04:00)

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить. Об этом, как передает Trend, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"6 мая в районе Южно-Чуйского хребта произошел сход лавины: 7 человек погибли, двое выживших только сегодня добрались до села Кош-Агач. Сообщить ранее о происшествии они не могли: там [в горах] связи не было. Сообщили только сегодня. В 14:00 (10:00 мск) на место происшествия вылетает вертолет со спасателями из Горно-Алтайска для проведения поисковых работ, извлечения туристов из-под лавины", - сказал собеседник агентства.

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