Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

30 мая 2019 23:22 (UTC+04:00)

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил в четверг по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Отмечена важность наращивания совместной работы в целях стабилизации в провинции Идлиб, включая принятие эффективных мер по нейтрализации террористических группировок", - говорится в сообщении.

Собеседники также затронули ряд двусторонних тем, в том числе сотрудничество в военно-технической сфере.

Путин и Эрдоган договорились и о дальнейших контактах, добавили в пресс-службе.

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