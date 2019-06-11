Спасатели локализовали пожар после взрыва на танкере в Махачкале

Спасатели локализовали пожар, возникший после взрыва газовоздушной смеси при перекачке нефти на танкере в Махачкале, сообщили в пресс-службе МЧС по Дагестану, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"По прибытию на место происшествия в ходе проведенной разведки силами пожарных подразделений было обнаружено возгорание внутренних конструкций и силовых кабелей. По состоянию на 10:24 мск 11 июня пожар локализован", - сказали в пресс-службе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.