Спасатели локализовали пожар после взрыва на танкере в Махачкале

11 июня 2019 12:22 (UTC+04:00)

Спасатели локализовали пожар, возникший после взрыва газовоздушной смеси при перекачке нефти на танкере в Махачкале, сообщили в пресс-службе МЧС по Дагестану, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"По прибытию на место происшествия в ходе проведенной разведки силами пожарных подразделений было обнаружено возгорание внутренних конструкций и силовых кабелей. По состоянию на 10:24 мск 11 июня пожар локализован", - сказали в пресс-службе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На танкере в Махачкале, где произошел взрыв, есть задымление
Россия 10:32
Путин и принц Абу-Даби отметили важность стабильности в Персидском заливе
Россия 08:04
Производство автомобилей Aurus возглавил Адиль Ширинов из УАЗ
Россия 10 июня 22:10
Баку и Москва могут использовать возможности по конвергенции транспортных маршрутов - посол России
Бизнес 10 июня 17:37
Посол РФ: Азербайджан становится все более привлекательной страной для российских туристов
Бизнес 10 июня 17:30
Посол РФ: Россия и Азербайджан устраняют торговые барьеры в двусторонней торговле
Бизнес 10 июня 15:51
Лента новостей
Польские музейщики нашли подземный ход, который может вести к Янтарной комнате
Другие страны 12:51
В Азербайджане увлечение учащихся чтением - один из основных приоритетов минобразования
Общество 12:50
Тяжелое ДТП в Габале, есть погибший
Общество 12:47
Минобороны Казахстана закупает медикаменты
Тендеры 12:46
Pasha Bank в списке «Самых инновационных банков в сфере МСБ в странах СНГ и Кавказа»
Экономика 12:44
В Азербайджане реализуют проект в поддержку развития женского предпринимательства
Бизнес 12:40
Дни джаза в Баку открыл удивительный француз Трюффаз - танцы зрителей (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 12:28
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов
Другие страны 12:23
108 приветствий Солнцу! Фестиваль йоги и здоровья в Баку
Социум 12:20