Путин сменил главу Ингушетии

26 июня 2019 21:50 (UTC+04:00)

Владимир Путин назначил врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Перед этим назначением российский лидер встретился с бывшим руководителем республики Юнус-Беком Евкуровым. Путин поблагодарил его за работу и принял отставку.

В администрации главы республики РИА Новости сообщили, что представление Калиматова как врио главы Ингушетии состоится в четверг в Магасе.

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