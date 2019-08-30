Россия и Индия могут заняться совместной разработкой шельфа Арктики

30 августа 2019 17:56 (UTC+04:00)

Россия и Индия имеют взаимный интерес в реализации СПГ проектов и изучают возможности для сотрудничества в разработке ресурсов на шельфе Арктики и на Дальнем Востоке. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Учитывая растущий спрос на СПГ на рынке Индии и взаимный интерес к реализации совместных проектов в области сжижения газа, "большие перспективы имеет взаимодействие между группой "Газпром" и профильными индийскими компаниями", сказал он.

"Активно изучаются возможности по совместной разработке углеводородов на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России", - добавил он.

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