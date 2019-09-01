Михаил Гусман: Кастро помахал сигарой: «Я с тобой говорю, потому что ты — ТАСС» (ФОТО)

ЧТО ЗНАЮТ МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ

- Когда готовитесь к интервью с зарубежным лидером — чувствуете за спиной мощь агенства?

- Имя ТАСС - ключ ко многим дверям. На самом высоком уровне. Наш бренд — в числе национальных достояний. Дело не только в цифре — 115 лет, но и в роли, которое сыграло агентство в истории страны.

- Ваш бренд хорошо знаком главным персонам мировой политики?

- За эти годы провели 400 бесед с президентами и премьерами. Легендарный экс-лидер Кубы Рауль Кастро много лет никому никаких интервью не давал. А когда всё же согласился побеседовать с вашим покорной слугой, он, тыча в меня своей знаменитой сигарой, спросил: «Знаешь, почему я тебе даю интервью? Потому что ты — ТАСС!». А наш корреспондент Александр Алексеев, когда к власти только пришли барбудос, оказался единственным советским человеком на Острове Свободы (позже там стал послом), переговоры которого с Фиделем и отчеты в Москву определили отношения СССР и Кубы.

ПЕРВЫЙ СНИМОК ГАГАРИНА

- Ваш фотокор снял Гагарина до его полета в космос?

- Да, и пленка ждала в сейфе, когда Гагарин вернется на землю! А наша легенда Николай Железнов не только телеграфировал с Байконура, но и примчался в Москву, чтобы прибытие Гагарина в столицу было на ленте. Его снабдили в редакции мешочком с двухкопеечными монетами. И дядя Коля бежал по Ленинскому проспекту от будки к будке телефонной и передавал репортаж о проезде кортежа с первым космонавтом по Москве.

- Но ТАССовцев не знают по именам, в отличие от коллег из электронных и печатных СМИ...

- В информагентствах судьба журналиста — быть безымянным. «Передает ТАСС» - а имена остаются за скобками, это обидно. Журналистский талант требует признания. И мы сейчас только приветствуем, когда наши тассовцы выступают с развернутыми обзорами, под которыми уже стоит их фамилии.