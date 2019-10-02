Россия и Саудовская Аравия обсудили взаимодействие в энергетической сфере

2 октября 2019 21:15 (UTC+04:00)

Глава Минэнерго РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман обсудили взаимодействие двух стран, в том числе в рамках стабилизации мирового нефтяного рынка, а также подготовку к визиту российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию, говорится в сообщении Минэнерго РФ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы высоко ценим сложившийся диалог между Россией и Саудовской Аравией и уверены, что нужно продолжать наше взаимодействие как по линии международного взаимодействия, в том числе в рамках стабилизации мирового нефтяного рынка, так и по направлению взаимного развития энергетических отраслей России и Саудовской Аравии", - приводятся в сообщении слова Новака.

Как добавили в Минэнерго РФ, стороны также обсудили подготовку к планируемому визиту президента РФ в Саудовскую Аравию, а также актуальный статус проектов по основным направлениям сотрудничества.

Президент России предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400 после атаки дронов на нефтяные объекты королевства. Эксперт Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik назвал эту атаку "одиннадцатым сентября" для нефтяного мира.

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