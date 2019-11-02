Россия обсуждает с ЕС соглашение о разрешении торговых споров в рамках ВТО

2 ноября 2019 13:00 (UTC+04:00)

Россия и Европейский союз обсуждают заключение соглашения о разрешении взаимных торговых споров в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Сейчас, как вы знаете, в ВТО очень большая проблема с апелляционным органом – будет заморожена возможность назначить туда арбитров. Но сейчас отдельные страны ведут двусторонние переговоры, мы тоже сейчас участвуем в таких переговорах по подписанию двусторонних соглашений, которые будут позволять работать эффективно на площадке ВТО. Такую дискуссию сейчас ведем с Европейским союзом", - сказал он.

При этом министр не стал говорить, с кем еще ведутся такого рода переговоры.

В апелляционном органе ВТО семь мест, но для его функционирования необходимо минимум три члена. Сейчас в этом органе именно три заседателя, однако у двух из них 10 декабря истекает второй и последний срок полномочий. И в начале октября еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что существует возможность прекращения работы апелляционного органа ВТО в середине декабря.

При этом накануне в ходе заседания комитета ВТО по разрешению споров Соединенные Штаты вновь не поддержали предложение 116 членов организации, призывающее начать процесс отбора судей. Процесс отбора новых членов апелляционного органа ВТО остается таким образом заблокированным уже более двух лет.

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