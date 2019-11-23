Лавров и глава МИД Китая обсудили ситуацию вокруг Ирана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И обсудили в Японии ситуацию вокруг Ирана, афганское урегулирование и положение дел на Корейском полуострове. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте российского МИД.

Переговоры прошли на полях министерской встречи G20 в японской Нагое.

Отмечается, что министры высоко оценили состояние российско-китайского стратегического партнерства и обсудили ряд тем двустороннего практического взаимодействия. Так, стороны обменялись мнениями по вопросам международной повестки, акцентируя внимание на перспективы развития "Большой двадцатки" и взаимодействие России и Китая в этом формате.

"Были также затронуты наиболее актуальные региональные проблемы, включая ситуацию вокруг Ирана, ход афганского урегулирования, положение дел на Корейском полуострове", - говорится в сообщении.

Министры констатировали близость позиций по рассмотренным вопросам и подтвердили важность продолжения регулярных контактов для дальнейшего углубления внешнеполитического взаимодействия.

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