В Вашингтоне началась встреча Лаврова и Помпео

В Вашингтоне началась встреча министра иностранных России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, протокольная часть заняла меньше минуты.

Главы внешнеполитических ведомств и делегации уже сидели за столом переговоров, когда в зал вошли журналисты. Просьбы представителей американских СМИ ответить на несколько вопросов остались без ответа.

Как ожидается, Лавров и Помпео пообщаются с журналистами после переговоров.

После этого главу российского МИД примет президент США Дональд Трамп.

С российской стороны во встрече также принимают участие замглавы МИД Сергей Рябков и посол в США Анатолий Антонов. С американской — замгоссекретаря и кандидат на пост посла США в России Джон Салливан и и.о. помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер.

Лавров приехал в Вашингтон на фоне очередного витка напряженности в двусторонних отношениях, а также в разгар слушаний по импичменту президенту США.

Предполагается, что главы внешнеполитических ведомств обсудят вопрос контроля за вооружениями, и в первую очередь — скорое окончание действующего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

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