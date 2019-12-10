В Вашингтоне началась встреча Лаврова и Помпео

10 декабря 2019 20:40 (UTC+04:00)

В Вашингтоне началась встреча министра иностранных России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, протокольная часть заняла меньше минуты.
Главы внешнеполитических ведомств и делегации уже сидели за столом переговоров, когда в зал вошли журналисты. Просьбы представителей американских СМИ ответить на несколько вопросов остались без ответа.
Как ожидается, Лавров и Помпео пообщаются с журналистами после переговоров.
После этого главу российского МИД примет президент США Дональд Трамп.
С российской стороны во встрече также принимают участие замглавы МИД Сергей Рябков и посол в США Анатолий Антонов. С американской — замгоссекретаря и кандидат на пост посла США в России Джон Салливан и и.о. помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер.
Лавров приехал в Вашингтон на фоне очередного витка напряженности в двусторонних отношениях, а также в разгар слушаний по импичменту президенту США.
Предполагается, что главы внешнеполитических ведомств обсудят вопрос контроля за вооружениями, и в первую очередь — скорое окончание действующего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

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