В России из-за проблем с двигателем совершил вынужденную посадку самолет

31 декабря 2019 10:47 (UTC+04:00)

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшийся из Новосибирска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за неисправности одного из двигателей. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во время выполнения рейса по маршруту Новосибирск - Москва сработала индикация неисправности одного из двигателей. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Кольцово. Посадка благополучно, пассажиры на время ожидания вылета будут обеспечены всем необходимым", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе Кольцово ТАСС уточнили, что аэропорт без ограничений принимает и отправляет воздушные суда.

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