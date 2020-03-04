В московских аэропортах задержали и отменили более 50 рейсов

Сорок девять рейсов задержаны и шесть отменены в среду утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

По информации на 7.46 среды, во "Внуково" задержаны 24 рейса, в "Домодедово" 13 рейсов задержаны, 6 отменены, в "Шереметьево" задержаны 12 рейсов.

В среду утром в Москве и области наблюдается туман.