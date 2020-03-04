В московских аэропортах задержали и отменили более 50 рейсов
Сорок девять рейсов задержаны и шесть отменены в среду утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 7.46 среды, во "Внуково" задержаны 24 рейса, в "Домодедово" 13 рейсов задержаны, 6 отменены, в "Шереметьево" задержаны 12 рейсов.
В среду утром в Москве и области наблюдается туман.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: При выявлении фактов дефицита масок в отношении допустивших их граждан будут применяться самые строгие меры наказания
Президент Ильхам Алиев о коронавирусе: По данным на сегодняшний день, вероятность распространения этого заболевания в Азербайджане не столь высока
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомагистрали Даш Салахлы-Уркмезли-Демирчиляр (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Мы решительно боремся с попытками извращения правды о Великой Отечественной войне, попытками героизации фашизма и фашистов
Президент Ильхам Алиев выделил средства на проектирование и бурение 18 субартезианских скважин в Шамкире
Президент Ильхам Алиев выделил средства на проектирование и бурение 43 субартезианских скважин в Геранбое
Телеканал «Россия-24» показал репортаж о встрече Президента Ильхама Алиева с губернатором Ростовской области РФ (ВИДЕО)
Губернатор Ростовской области РФ вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный альбом с видеозаписью, посвященной участию великого лидера Гейдара Алиева в открытии мемориала «Самбекские высоты» (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Шамкир-Аббаслы-Нариманлы после реконструкции (ФОТО)
Ни в одном из учебных заведений Азербайджана не зафиксирован факт инфицирования коронавирусом - Оперативный штаб