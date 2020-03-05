Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг проведут переговоры в Москве, в ходе которых планируется обсудить проблематику сирийского урегулирования с учетом обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ситуация в Идлибе осложнилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться. В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек.

Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.

После этого Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора подчеркнули необходимость дополнительных мер для нормализации обстановки на северо-западе Сирии, стороны также договорились активизировать межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне.