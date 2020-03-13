Владимир Путин не планирует контакты с партнерами по ОПЕК+

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему не планирует контакты со странами-партнерами по ОПЕК+, позиция Кремля не изменилась. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в четверг Песков сообщил журналистам, что контактов президента России с ОАЭ, Саудовской Аравией, Кувейтом и Ираком по нефти не планируется, но при необходимости они могут быть оперативно организованы. В пятницу в ходе общения с журналистами Пескову был задан вопрос, не изменилась ли позиция Кремля по этому вопросу.

"Нет, никаких изменений нет", - сказал Песков.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.