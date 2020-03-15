В России три человека заразились коронавирусом
Три случая заражения коронавирусом, выявленные за сутки в России, связаны с контактами внутри страны, сообщается на сайте Роспотребнадзора, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
В ведомстве отметили, что остальные заболевшие в последние две недели посещали зарубежные страны — Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу, Швейцарию.
За последние сутки в России выявили 14 новых случаев коронавирусной инфекции.
Общее число заболевших в стране составляет 59 человек, в том числе 56 - россияне, двое - граждане Китая и один итальянец. Часть из них уже выздоровели и выписались из больниц.
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