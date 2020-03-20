В России начали испытания вакцины против COVID-19

Роспотребнадзор начал испытания вакцины против нового коронавируса. Об этом передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В России для профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в самые сжатые сроки разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах.

Ведомство уточняет, что экспертам удалось создать вакцины на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа.

"При разработке новых вакцин в современной биологии необходимо провести исследования в системе in vivo - на чувствительных лабораторных животных", - поясняет Роспотребнадзор.

В ведомстве уточняют, что испытания призваны определить наиболее эффективную дозу, кратность и способ применения вакцины.