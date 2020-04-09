Дмитрий Песков: Россия выступает за совместные действия для стабилизации на рынке нефти

Россия 9 апреля 2020 14:32 (UTC+04:00)
Дмитрий Песков: Россия выступает за совместные действия для стабилизации на рынке нефти

Россия выступает за скоординированные действия для стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке. Эта позиция, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, будет представлена на переговорах ОПЕК+ в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наша позиция ясна: Россия выступает за совместные скоординированные действия в интересах стабилизации мирового рынка энергоносителей", - сказал журналистам представитель Кремля. Он не стал называть конкретные параметры, поскольку они звучали на совещании у главы государства Владимира Путина на прошлой неделе. "Все остальные нюансы уже будут обговариваться в ходе рабочего процесса на телеконференции, давайте ее дождемся", - отметил Песков.

Он напомнил, что на прошлой неделе Путин провел совещание с руководством профильных ведомств и главами нефтяных компаний.

Переговоры министров ОПЕК+ состоятся в четверг в формате вебинара. Таким образом возобновятся переговоры по рынку нефти после провальной встречи в Вене в начале марта.

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