В Москве за сутки умерли 26 пациентов с коронавирусом
Еще 26 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 26 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
Всего за время пандемии в столице умерли 3 643 человека, у которых был подтвержден коронавирус.
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