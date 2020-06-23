В Москве за сутки умерли 26 пациентов с коронавирусом

Еще 26 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 26 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 3 643 человека, у которых был подтвержден коронавирус.