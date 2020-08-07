Более 10 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы
В аэропортах столицы задержано и отменено 14 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Так, по состоянию на 05.17 (GMT+4), в Домодедово задержан один рейс и два отменены .
В свою очередь, в Шереметьево отменено 10 вылетов, во Внуково один рейс задерживается.
Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском не поступало.
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