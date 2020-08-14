Владимир Путин предложил «пятерке», ФРГ и Ирану обсудить механизм безопасности в Персидском заливе

Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана обсудить параметры механизмов обеспечения безопасности и укрепления доверия в Персидском заливе. Об этом говорится в опубликованном в пятницу на сайте Кремля заявлении российского лидера о необходимости созыва соответствующего саммита, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Предлагаем в ходе встречи лидеров договориться о параметрах совместной работы с целью содействия формированию в зоне Персидского залива надежных механизмов обеспечения безопасности и укрепления доверия, - говорится в заявлении. - Этого можно достичь, если объединить политическую волю и созидательную энергию всех наших стран и стран региона".

Путин предложил провести в ближайшее время в режиме онлайн-саммит "пятерки" стран - постоянных членов Совбеза ООН, а также Германии и Ирана, посвященный проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Предлагаем в самое ближайшее время провести в онлайн-формате встречу глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием также руководителей Федеративной Республики Германия и Исламской Республики Иран, - говорится в тексте. - Цель - наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН, оказать коллективную поддержку дальнейшему бесперебойному осуществлению резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации СВПД".