Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых после четырех раундов ее снижения в этом году. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из сообщения по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Совет директоров Банка России 18 сентября 2020 года принял решение сохранить ключевую на уровне 4,25% годовых. В последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий Банка России", - указано в пресс-релизе ЦБ.

Регулятор отметил, что динамика темпов роста была связано с двумя основными факторами: активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а также ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков.

При этом Банк России сообщает, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - указал регулятор.