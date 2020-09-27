Вышел в эфир фильм из цикла "Формулы власти" памяти президента Франции Жака Ширака - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Вышел в эфир телефильм из цикла «Формула власти» Михаила Гусмана памяти президента Франции Жака Ширака, в связи с годовщиной со дня его смерти.
Как передает Trend, эфир был на канале "Россия-24" вечером в субботу, 26 сентября. Повтор фильма выйдет утром в воскресенье, 27 сентября.
Trend представляет полное видео данного фильма:
Вышел в эфир фильм из цикла "Формулы власти" памяти президента Франции Жака Ширака - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)
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Вышел в эфир фильм из цикла "Формулы власти" памяти президента Франции Жака Ширака - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)
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