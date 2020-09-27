Вышел в эфир фильм из цикла "Формулы власти" памяти президента Франции Жака Ширака - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Вышел в эфир телефильм из цикла «Формула власти» Михаила Гусмана памяти президента Франции Жака Ширака, в связи с годовщиной со дня его смерти.

Как передает Trend, эфир был на канале "Россия-24" вечером в субботу, 26 сентября. Повтор фильма выйдет утром в воскресенье, 27 сентября.

Trend представляет полное видео данного фильма: