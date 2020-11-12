Международные резервы России за неделю увеличились на $3,6 млрд

Международные резервы РФ на 6 ноября увеличились на 0,62% (или на $3,6 млрд) по сравнению с показателем на 30 октября и составили $587,6 млрд. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах ЦБ.

По данным регулятора, увеличение резервов произошло "под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото".