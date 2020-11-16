В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 72. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
Всего за время пандемии в столице умерли 7 859 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Лента новостей
Ханенде Бабек Нифталиев родом из Кельбаджара на протяжении 44 дней боев находился на передовой – интервью (ВИДЕО, ФОТО)
В Кельбаджаре тоже будет построен Олимпийский комплекс, где будут тренировать и дзюдоистов – Кифаят Гасымова
Завершение строительства TAP позволит начать первые поставки газа из Азербайджана в Европу к концу 2020 года - BP
Кельбаджар - бесподобный по красоте край, где я засыпала под звуки реки Тертер – интервью с телеведущей Нигяр Сабиргызы
Азербайджан с применением технологических возможностей отслеживает процесс передачи территорий - Хикмет Гаджиев
АМИ Trend выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной главы Болгарского телеграфного агентства
Аэровидеосъемка из освобожденных от оккупации поселка Гадрут и села Туг Ходжавендского района (ВИДЕО)
Информация об отзыве посла Азербайджана в России не соответствует действительности - МИД Азербайджана
Оксфордский энергетический институт рассказал об основных аспектах туркменского нефтегазового сектора
Турция нацелена на увеличение инвестиций в транспортный коридор, соединяющий Азербайджан, Грузию и Турцию