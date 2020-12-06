Свыше 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах столицы отменили и задержали 23 вылета. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Так, по состоянию на 01.30 в Домодедово отменили пять рейсов и еще четыре отменили.
Кроме того, во Внуково отменено четыре вылета, а один — задержали.
Также в Шереметьево отменили три рейса, а шесть было задержано.
Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.
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