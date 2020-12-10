В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса выросло в Москве за сутки на 74. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 9 645 человек, у которых был подтвержден коронавирус. На 9 декабря в Москве было зафиксировано более 665,2 тыс. случаев инфицирования, в общей сложности в городе вылечились более 507,1 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились около 68,3 млн человек, более 1,5 млн пациентов умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано свыше 2,5 млн случаев заражения, выздоровели 2 млн человек, умерли 44,7 тыс. пациентов. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.