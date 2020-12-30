Honda прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году

Российская "дочка" Honda - "Хонда Мотор Рус" в течение 2022 года прекратит поставки новых автомобилей в Россию. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании.

"Хонда Мотор Рус" - дочерняя компания Honda Motor Co., объявляет о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории Российской Федерации в течение 2022 года. Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности", - говорится в заявлении.

На российском рынке, по данным сайта "Хонда Мотор Рус", официально продаются только две модели авто - кроссоверы Honda CR-V и Honda Pilot.

"Компания сохранит свое присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники, а также продолжит осуществлять деятельность, связанную с послепродажным обслуживанием автомобилей", - отметил автопроизводитель.

Всего за январь - ноябрь 2020 года продажи Honda на российском авторынке, по данным АЕБ, составили 1,4 тыс. машин (-15%), в 2019 году - 1,8 тыс. автомобилей (-64%).