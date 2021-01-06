В России за сутки выявили 24 217 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 24 217, до 3 308 601. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее было выявлено 24 246 инфицированных. В относительном выражении рост числа заболевших третий день не превышает 0,7%.