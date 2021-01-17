В России за сутки выявлено 23,5 тыс.заболевших коронавирусом

Еще 23 586 зараженных COVID-19 выявлено за сутки в России, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Скончался за сутки от заболевания 481 человек. Общее число жертв COVID-19 в РФ выросло до 65 566.

В Москве суточный прирост составил 4012.

Поправились и выписаны в стране еще 23 440 пациентов, за все время выздоровел 2 млн 960 431 человек.

За весь период пандемии в России было зарегистрировано 3 млн 568 209 эпизодов инфицирования. По этому показателю РФ остается на четвертом месте в мире после США, Индии и Бразилии. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в занимающей пятую строчку Великобритании 3,36 млн зараженных.

Новые заболевшие выявлены во всех 85 регионах России.