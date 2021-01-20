В России за сутки выявили 21 152 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 21 152, это минимум с 18 ноября. Общее количество инфицированных достигло 3 633 952. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев составил 0,6%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Костромской области (0,1%), в Республике Тыва, Республике Алтай (0,2%), Ямало-Ненецком АО, Магаданской области, Еврейской АО ( 0,3%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 3 347 в Санкт-Петербурге, 488 - в Нижегородской области, 389 - в Воронежской области, 389 - в Свердловской области, 388 - в Ростовской области.

В настоящее время в России болеют 539 416 человек.