МИД России объявил 20 чешских дипломатов персонами нон грата

Россия 18 апреля 2021 22:54 (UTC+04:00)
МИД России объявил 20 чешских дипломатов персонами нон грата

Россия в ответ на высылку 18 российских дипломатов из Праги объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Им предписано покинуть РФ до конца дня 19 апреля, говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Витезславу Пивоньке сообщено, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются "персона нон грата". Им предписано до <...> конца дня 19 апреля 2021 года покинуть территорию нашей страны", - говорится в документе.

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