Эффективность "Спутника V" достигла 97,6%
Эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
"НИИ им Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют об эффективности вакцины "Спутник V" на уровне 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата", - указано у сообщении.
Согласно данным о вакцинации 3,8 млн россиян, которые были полностью привиты обоими компонентами в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года, заболеваемость начиная с 35 дня с даты первого укола составила всего 0,027%.
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