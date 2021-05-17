Россия направит в Турцию экспертов для оценки возможности возобновления туров

Российская делегация отправится в Турцию, чтобы оценить возможность восстановления туристического потока между двумя странами. Об этом сообщили в понедельник журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам встречи с представителями турецких властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации, в состав которой войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества. В рамках визита будет произведен осмотр туристических объектов на предмет принятых мер безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече было принято решение о разработке совместного плана действий, в котором в том числе будут определены условия возобновления взаимных туристических поездок. Такое решение позволит обеспечить охрану здоровья российских туристов на курортах Турции.

"Турция - одно из наиболее популярных и любимых направлений отдыха россиян. Вместе с тем безусловным приоритетом остается обеспечение безопасности жизни и здоровья российских граждан", - отметила Голикова. По ее словам, вопрос о возобновлении авиарейсов и туризма будет решаться на основе утвержденных оперативным штабом критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом уровня заболеваемости в Турции и России.

Россия временно ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня в связи с ухудшением эпидситуации в Турции для недопущения завоза и распространения инфекции в России. В настоящее время Россия осуществляет вывоз россиян с турецких курортов. Турция стала первой страной, с которой было возобновлено авиасообщение после начала пандемии в августе 2020 года.