Лавров: РФ открыта для скорейшей организации встречи лидеров Израиля и Палестины

Россия 9 июня 2021 12:51 (UTC+04:00)
Лавров: РФ открыта для скорейшей организации встречи лидеров Израиля и Палестины

Москва открыта к организации в скором времени встречи лидеров Израиля и Палестины для обсуждения проблем ближневосточного урегулирования. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду на форуме "Примаковские чтения", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Лаврова, Россия будет продолжать содействовать решению "таким на первый взгляд нерешаемым проблемам, как ближневосточное решение". "Мы активно добиваемся скорейшего возобновления работы "квартета" международных посредников. Открыты для скорейшей организации встречи лидеров Израиля и Палестины в Москве", - сказал он.

Однако, как отметил глава МИД РФ, нужно дождаться результатов внутриполитических процессов в Израиле.

"Но в любом случае, к огромному сожалению, наши многократные многолетние напоминания о том, что нельзя продвигать концепцию нормализации отношений между Израилем и арабами в ущерб палестинской проблеме, они были проигнорированы. Думаю, это одна из серьезнейших проблем, которая будет только усугубляться", - подчеркнул министр.

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