В Кузбассе один человек погиб во время обрушения на шахте

Один человек погиб и один пострадал в результате выброса метана с последующим обрушением породы в шахте "Анжерская-Южная" в Кемеровской области России. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России, передает Trend.

Ранее в МЧС сообщили, что, предварительно, в результате происшествия на шахте пострадали два человека. "По уточненной информации, один погибший, один пострадавший", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе главного управления МЧС РФ по Кемеровской области ТАСС сообщили, что выброс метана произошел с последующим обрушением породы.

"Самостоятельно эвакуируются 139 человек. На месте работают отделения ВГСО", - сказал собеседник.

Шахта "Анжерская-Южная" находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года, конкурсное производство неоднократно продлевалось. Добыча угля на предприятии при этом продолжается.