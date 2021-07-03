Первую поставку "Спутника V" в Эквадор ожидают в сентябре

Начало поставок российской вакцины "Спутник V" от новой коронавирусной инфекции в Эквадор планируется в сентябре 2021 года. ОБ этом в субботу в ходе деловой встречи с участниками Коренской ярмарки в Курской области заявил временный поверенный в делах Эквадора в РФ Хорхе Патрисио Паласиос, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

2 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Эквадора Маурисио Монтальво по телефону обсудили борьбу с распространением коронавируса, в том числе поставки российской вакцины "Спутник V".

"Вчера наши министры иностранных дел провели телемост, где обсуждался вопрос о поставке вакцины "Спутник V" в Эквадор. Это позволит сократить время восстановления экономики в стране, мы очень ждем сентября, когда поступит первая доза вакцины. И мы за это очень благодарны вашим специалистам, которые сделали это возможным. Процесс вакцинации ведется достаточно активно в нашей стране, на данный момент мы получили вакцины из Китая, США, других стран, российская вакцина ускорит время улучшения эпидемиологической ситуации в нашей стране", - сказал он.