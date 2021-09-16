Песков сообщил, что Россия получила приглашение на саммит США по климату

США приглашали Россию на саммит по энергетике и климату, который состоится 17 сентября в виртуальном формате. Сейчас это приглашение рассматривается. Как передает Trend, об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да, Россия приглашалась. Сейчас это приглашение рассматривается", - сказал представитель Кремля.

Саммит проведет президент США Джо Байден. Главной темой встречи будет активизация борьбы с целью противодействия глобальному климатическому кризису. Ожидается, что в саммите могут принять участие мировые лидеры.